Messer, Alkohol: Männer liefern sich Schlägerei

Alkohol, ein Jagdmesser – und fliegende Fäuste: Am Donnerstagnachmittag geriet eine Gruppe von vier Männern in Wien-Josefstadt völlig außer Kontrolle. Die Beteiligten, alle bulgarischer Staatsangehörigkeit (zwischen 41 und 51 Jahre alt) sollen laut Zeugen tief ins Glas geschaut haben – und das Ganze endete in einer brutalen Schlägerei.