Virtuelle Zeitreisen durch die Stadt Oberwart

Auf virtuelle Zeitreise kann sich jeder begeben – auch ohne Registrierung. Und das Interesse ist groß: In den vergangenen Monaten wurden jeweils rund 100.000 Besucher ausgewiesen. Schober schaut sich immer wieder auch an, von wo aus die Leute reinklicken: „Von Winnipeg in Kanada über Dänemark bis Wien sowie Oberwart und Umgebung ist alles dabei.“