Wiener Fußball-Fans sollen noch mehr Betten füllen

Violett oder Grün-Weiß, Austria oder Rapid – wer in Wien zu Hause ist und Fußball mag, muss sich festlegen, wie in puncto Großklub sein Herz eingefärbt ist. Oberösterreichs Touristiker haben sich auf die Seite von Rapid geschlagen. Bei den Wienern steht das Bundesland ob der Enns als Urlaubsziel hoch im Kurs. Jetzt will man in der Bundeshauptstadt noch mehr Begeisterung schüren.