Großprojekte, Verkehr: Liesing wird weiter wachsen

Neue Grätzel-Zentren

Aber auch der Erhalt des dörflichen Charakters ist vielen Liesingern ein Anliegen, was im 23. Bezirk nicht immer so einfach ist. „Der Bezirk besteht aus acht ehemals selbstständigen Orten, die alle einmal ein Ortszentrum hatten, auch wenn das heute oft nicht mehr so ersichtlich ist wie etwa am Maurer Hauptplatz oder am Liesinger Platz“, erklärt Elke Schlitz (Grüne). Sie würden sich seit Jahren für lebendige Grätzel-Zentren einsetzen. „Diese beleben die lokale Wirtschaft, fördern das Miteinander und erhöhen auch das subjektive Sicherheitsgefühl ihrer Anrainer“, so Schlitz weiter.