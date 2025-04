Erstes Kräftemessen in Dschidda ab 15.30 Uhr LIVE

Der Hochgeschwindigkeitskurs mit vielen schnellen Kurven – im Schnitt fahren die Piloten 250 km/h – ist dem Austro-Rennstall zuletzt jedenfalls oft gelegen. In den vergangenen drei Jahren standen immer RB-Piloten (Verstappen 2022 und 2024, Perez 2023) am obersten Stockerl. „Normalerweise gibt es auf dieser Strecke weniger Reifenabbau, also sollte es ein besseres Rennen für uns sein“, sagte Verstappen. In Bahrain fuhr der 27-Jährige hinterher, mit Rang sechs betrieb der Niederländer noch Schadensbegrenzung. „Hoffentlich finden wir mehr Pace und sind ähnlich schnell wie in Japan.“ In Suzuka hatte Verstappen das McLaren-Duo vor zwei Wochen nach einer beeindruckenden Qualifying-Runde hinter sich gehalten und seinen ersten Saisonsieg gefeiert.