Verwirrung um Ilzer! Hoffenheim-Aus beschlossen?

Steht der Nachfolger schon fest?

Und auch der ehemalige Erfolgstrainer von Sturm Graz hat sich seinen Start in Deutschland sicher anders vorgestellt. Allerdings ist der 47-Jährige weiterhin motiviert, in der kommenden Saison einen Neustart zu wagen. Bei den Klub-Verantwortlichen ist das nicht so klar. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass man sich nach der Saison von Ilzer trennen will. Zuletzt hieß es sogar, dass Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok als Nachfolger auserkoren wurde.