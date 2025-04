EMCO entlässt 50 Mitarbeiter in Deutschland

Schwer angeschlagen ist der Halleiner Maschinenhersteller EMCO. Wie das Unternehmen am Donnerstag verlautbarte, wird der Standort Magdeburg bis Ende August 2025 geschlossen. Man wolle „die dort angesiedelten Produktionskapazitäten auf vorhandene Standorte verlagern“. Somit wird EMCO künftig nur mehr in Hallein und in Italien produzieren. Man habe an diesen beiden Standorten „nicht genutzte Produktionsflächen und Kapazitäten“.