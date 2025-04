Darum ging ihre Ehe mit Billy Joel zu Bruch

Joel, der inzwischen offen über seine Alkoholprobleme redet, hatte sich erst acht Jahre nach der Scheidung 2002 zum ersten Mal in eine Entzugsklinik begeben. 2005 erlitt er einen Rückfall und ließ sich erneut einweisen. In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ enthüllte der 75-Jährige vor zwei Jahren, dass er erst „vor ein paar Jahren“ endgültig dem Alkohol abgeschworen hatte: „Ich bin einfach an einen Punkt gekommen, an dem es für mich genug war und meine Trunkenheit mir zu viele unnötige Probleme bereitete.“