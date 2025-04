Plastikgranulat gelangte in Hohenems in Bach

Einsatz für die Florianijünger in Hohenems : Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Missgeschick mit Lkw und Gabelstapler. Der Laster hatte Kartons mit Plastikgranulat geladen. Beim Abladen mit einem Gabelstapler kippte einer der 900 Kilogramm schweren Kartons um, die Verpackung zerriss und das Granulat ergoss sich auf die Straße und in den angrenzenden Haselwurzbach.