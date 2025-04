Balkan-Bäckereien: „Endlich hat wer hingeschaut“

Viele Bäckereien bereichern die kulinarische Landschaft mit Köstlichkeiten aus aller Welt – doch offensichtlich halten sich nicht alle an die Regeln. Die Razzien in zehn Balkan-Bäckereien in Oberösterreich sorgen für Gesprächsstoff. Was der Branchensprecher kritisch sieht, lesen Sie hier.