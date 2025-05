Steinzeit-Code: die unkeusche Venus entschlüsselt

Was ist die Bedeutung und Symbolik der Venus?

Die schwierigste Frage der Venus-Forschung lautet: Wofür stand dieses Kunstwerk in Form einer korpulenten Frauenfigur für die Menschen der Altsteinzeit? Spekulationen gibt es viele, nur wenig ist gesichert. Aufgrund der genauen Darstellung ihrer Geschlechtsmerkmale, aber auch wegen ihres ausgeprägten Beckens und ihrer dicken Oberschenkel, wird die Venus seit ihrer Entdeckung mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht. Auch wenn es sich um Spekulationen handelt, Tatsache ist, dass Fruchtbarkeit und Fortpflanzung in der Lebenswelt der steinzeitlichen Menschen mit hoher Säuglings- und Kindersterblichkeit eine existenzielle Frage jeder Sippe war und daher eine zentrale Bedeutung im Leben der Menschen einnahmen. Auf eine Aussage wird man sich wohl einigen können: Die Venus von Willendorf steht für universelle Weiblichkeit. Zu welchem genauen Zweck sie von ihrem Schöpfer geschaffen wurde, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben.