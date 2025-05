Sie sollen nicht „prüfen“, Sie sollen verhaften!

Um neben Stalin zu arbeiten, brauchte man eine eiserne Konstitution, denn man musste mit der permanenten Furcht vor dessen Wutanfällen, Bestrafungen und Verhaftungen umgehen können. Selbst Stalins engste Weggefährten, die in den Anfangsjahren an seiner Seite gekämpft hatten, lebten in der ständigen Angst, vernichtet zu werden: Die Funktionäre bewegten sich nur auf Zehenspitzen, blickten stets ängstlich über die Schulter und versuchten, so viel Verantwortung wie möglich von sich zu schieben.

Stalins Mitarbeiter waren jung und kannten kein Mitleid

Eine Maßnahme zum Machterhalt waren Stalins permanente Versetzungen seiner Mitarbeiter und die ständige Neuorganisation aller Ämter – niemand sollte sich zu sicher fühlen oder ein ergebenes Netzwerk aufbauen. Das wichtigste Mittel zur „Stalinisierung“ der Sowjetregierung und ihrer höchsten Führung waren aber die massenhaften Säuberungen der Dreißigerjahre. Stalin hievte junge Neulinge in die wichtigsten Positionen, stattete sie mit enormer Macht aus und legte das Schicksal von Millionen Menschen in ihre Hände; im Jahr 1940 waren fast 60 Prozent der Parteisekretäre in den Zentralkomitees der Sowjetrepubliken jünger als 25 Jahre.