Wer ermordete den berüchtigten Rasputin?

An den Zarenhof kam Rasputin aufgrund der Krankheit des russischen Thronerben, die das bestgehütete Geheimnis des Zarenreiches war. Nach vier Töchtern hatte die Zarin 1904 zwar endlich den ersehnten Thronerben Alexei zur Welt gebracht, doch der Zarewitsch trug eine genetische Zeitbombe in sich. Er litt an der gefürchteten Bluterkrankheit – Hämophilie B –, die sich durch zahlreiche Heiratsverbindungen in fast alle europäischen Herrscherhäuser eingeschlichen hatte.