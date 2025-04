Nach Foul ging‘s rund: „Das darf nicht passieren“

Mauerwerks Domoraud foult Sportclubs Wunsch, tritt nach und erhält dann von Heim-Trainer Weinstabl einen leichten Schubser. Da gingen in Minute 93 des Ostliga-Duells im schwarz-weißen Trainingszentrum auf beiden Seiten die Wogen hoch. „Es gab ein Gerangel, ein Handgemenge von mehreren Leuten“, so Sportclubs Vizeboss David Krapf-Günther nach Rot für die Protagonisten. „Das darf mir nicht passieren“, fand Weinstabl. „Aber meine Spieler müssen nicht verletzt werden.“ So oder so ließ das hitzige Finish Erinnerungen an das Hinspiel hochkommen, als es nach Sportclubs spätem 3:2-Siegtreffer laut Krapf-Günther „Jagdszenen auf unsere Spieler und Betreuer gegeben hat. Mauerwerk ist gegen uns immer besonders emotional und heiß.“