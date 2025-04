Neun Frauen bekleiden Bürgermeisteramt

Neue Ortschefinnen in Klösterle und Krumbach

In zwei Vorarlberger Gemeinden sind Frauen neu im Amt: In Klösterle übergab der bisherige Ortschef Florian Morscher die Verantwortung im Rathaus an die Hoteliere und Juristin Barbara Mathies, sie war bisher Vizebürgermeisterin. Auch hier entschieden die Bürger per Mehrheitswahl. Eine neue Bürgermeisterin hat der Bregenzerwald: In Krumbach, wo eine Einheitsliste zur Wahl antrat, wurde Daniela Bilgeri am vergangenen Sonntag zur neuen Bürgermeisterin gekürt. Sie folgt auf Egmont Schwärzler, der nicht mehr zur Verfügung stand. Daniela Bilgeri erhielt mit 266 auch die meisten Vorzugsstimmen