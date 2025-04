Schneller Umzug der WSG Tirol ist alternativlos

Will Tirol in den kommenden Jahren nicht Bundesliga-los werden, muss WSG Tirol schnellstens in das eigene „Heim“ zurückkehren. Denn mit dem großen Minus, dass die Tivoli-Gastspiele für Grün-Weiß aufreißen, könnte der Kredit für den eigenen Stadion-Umbau bestens bedient werden!