Toto Wolff staunt: „Das ist fast unbeschreiblich!“

Angriffe von Norris abgewehrt

Wolffs Schützling wehrte die Angriffe des deutlich schnelleren McLaren von Lando Norris am Ende erfolgreich ab. „In solch einer Situation ruhig zu bleiben, ist fast unbeschreiblich. Er hat die weichen Reifen gut geschont, war schnell, als es drauf ankam – und hat sich in den entscheidenden Momenten hervorragend verteidigt. Also Hut ab vor George“, so Wolff.