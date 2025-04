Top-vier Teams nach dem Grunddurchgang stehen fest

In 22 Runden holten die Roten Teufel 17 Siege und damit sieben Punkte mehr als Krems, das sich im direkten Duell um Platz zwei am Samstag 34:31 gegen die BT Füchse durchsetzte. Rang vier, und damit das Heimrecht im Viertelfinale, hatte sich am Freitag Fivers Margareten gesichert.