An den Abstieg denkt in Lustenau niemand

Aus eigener Kraft

„Wir wollen uns jedoch nicht auf Lizenz-Entscheidungen verlassen, sondern es aus eigener Kraft schaffen“, steht für Muxel fest. Der Auftritt gegen die Admira stimmt den Sportvorstand trotz Niederlage zuversichtlich. An der Kaderzusammenstellung für kommende Saison ist man bereits eifrig dran, bekräftigt er. „Es wird aber keinen großen Umbruch geben und wir werden fünf bis sechs Neue holen.“ Das heißt, dass man mit dem Großteil verlängern will bzw. auch den derzeit 28- Mann-Kader etwas verschlanken wird. In der Verteidigung sind keine Veränderungen geplant, die Baustellen sind eindeutig in der Offensive.