Von nervöse Frauen und gebrauchten Zitronen

Noch lange bevor es die „Vorarlbergerin“ gab, jenes zweimonatige Hochglanzperiodikum für die stylische, in Sachen Beauty, Lifestyle, Business und Fashion bestens informierte Frau von hier bis nach Schnepfau, erschien in den Jahren 1924-38 die „Frauen-Zeitung“ als wöchentliche Beilage zur „Vorarlberger Landes-Zeitung“. Die einzelnen Nummern liegen digitalisiert in der Vorarlberger Landesbibliothek vor und können unter dem Stichwort „volare texte“ online abgerufen werden. Es ist ein unglaublicher Gewinn, in jene Zeit zwischen den beiden Weltkriegen abzutauchen, da in großen Teilen dieses Landes eine bittere Armut und Entbehrung herrschte.