Der Traum vom Cup-Titel und von Rang sieben

Wo das Mitglieder der „Hauptstadt-Connection“ (wie Havel und das Trainerteam stammen auch Prokop, Huskovic, Demir, Ojukwu und Omoregie aus Wien) ab Sommer seine Schuhe schnüren wird, will der schnellste Mann des Hartberger Teams nicht prognostizieren: „Mein Vertrag läuft noch bis Sommer, dann bin ich wieder offiziell LASK-Spieler. Wo ich in Zukunft spielen werde, wird man noch sehen. Abwarten, wie das neue Trainer-Team des LASK mit mir plant. Derzeit ist der Kontakt nicht sehr groß. Das spielt aber im Moment gar keine Rolle. Ich bin jetzt bei Hartberg und will hier so viel wie möglich gewinnen, egal ob gegen Rapid oder den LASK!“ Fix: Für seinen Linzer Kumpel George Bello, mit dem er gemeinsam auf Urlaub war, gibt’s heute keine Geschenke, auch wenn Tobias Kainz gesperrt ist und Donis Avdijajs Einsatz fraglich ist.