Schicke Österreich-Mode als billiger China-Bluff

Wirbel um ein „s“

Der einzige feine Unterschied: Im Familiennamen des Modelabels kommt ein „s“ weniger vor. „Das fällt fast niemandem auf“, so der Niederösterreicher, der auf den Mode-Fake hereingefallen ist. Abgebucht wurde der Blazer-Preis über eine Bank in Hongkong. Die Ware kam aus Asien. Die getäuschten Kunden schickten eine Warnung an das benutzte Kreditkartenunternehmen. Eine Aufforderung zur Rückerstattung des überwiesenen Geldbetrages ging an die besagte Modefirma. Die Aussicht auf Erfolg dürfte sich in Grenzen halten.