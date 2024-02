Terrorermittlungen als Finanzverfahren getarnt?

Spendengelder fließen in den Gazastreifen

700 Spender, vorrangig mit Migrationshintergrund, sollen hier befragt werden. Rahma Austria-Obmann klagt: „Sie versuchen, uns als Muslime zu denunzieren. Die Arbeit geht weiter, aber jedes Jahr kommt etwas dazu, dass sie erschwert bzw. verzögert.“ Die humanitäre Hilfsorganisation ist in Europa, Afrika und Asien aktiv. Und eben auch im Gazastreifen, wo Lebensmittel und Frischwasser sichergestellt werden. Mit bis zu 35.000 Spendern sammelt Rahma Austria jährlich ca. vier Millionen Euro. Obmann Taher Hassan: „Am Schluss will ich einfach in den Raum stellen, was wir in Österreich leisten müssen, dass wir unsere Arbeit problemlos fortsetzen dürfen.“