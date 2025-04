So hängen Geld und Lebenserwartung zusammen

Lebenserwartung in der USA gesunken

Zusätzlich sei die Lebenserwartung in den USA in den vergangenen Jahren gesunken, sagt Studienautorin Irene Papanicolas, Professorin für Gesundheitsdienste, -politik und -praxis an der Brown University. „Die Ergebnisse erinnern eindringlich daran, dass selbst die wohlhabendsten Amerikaner nicht vor den systemischen Problemen in den USA geschützt sind, die zu einer niedrigeren Lebenserwartung beitragen, wie etwa wirtschaftliche Ungleichheit“, erklärt die Expertin.