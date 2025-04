Was von uns in 1000 Jahren außer Plastik bleibt

Welche fossilen Spuren werden die kommenden Generationen oder zukünftige Lebensformen von uns finden? Was wird in abertausenden Jahre von uns übrig sein? Diese Fragen greifen die Geologen Sarah Gabbott und Jan Zalasiewicz in ihrem Buch „Discarded“ („Weggeworfen“) auf und geben damit einen möglichen Ausblick auf das Leben nach unserer Zivilisation. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Erde von Umweltzerstörung und sozialen Ungerechtigkeiten gezeichnet ist.