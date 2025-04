Irre Schimpftirade! Justin Bieber zuckt völlig aus

Der 31-Jährige wurde in Palm Springs, wo am Wochenende das legendäre Coachella-Festival startet, auf dem Weg in ein Café nämlich von Paparazzi überrascht, was ihm offensichtlich so gar nicht schmeckte. Auf ein freundliches „Guten Morgen“ eines Fotografen grummelte ein schon ziemlich grantiger Justin: „Nein! Kein guter Morgen! Das wisst ihr schon. Warum seid ihr hier?“