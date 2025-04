Stark(er) Karrieresprung! Von Austria zu Bayern

Spontan war er für die Austria bei einer Sportbusiness-Messe in München. Dort erfuhr er über einen Kollegen, dass Bayern München auf der Suche nach einem Partnership Sales Manager sei. Eine Chance, die sich Marco Stark nicht entgehen lassen konnte. Schließlich war der 32-Jährige, der 2011 aus Vorarlberg zu den Austria Amateuren wechselte, für die violetten Profis vier Pflichtspiele absolvierte und im Jänner 2024 bei Amstetten seine Karriere beendete, am Verteilerkreis in der gleichen Funktion tätig. Beim Online-Termin hinterließ er einen guten Eindruck – wie auch bei der Aufgabenstellung an der Säbener Straße.