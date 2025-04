Verliebte Blicke mit „verräterischer“ Ankunft

Schon heuer beim Jägerball sorgte dieses Paar für Getuschel in der heimischen Society. Kein Wunder, war der männliche Protagonist primär aus politischen und nicht aus gesellschaftliche Gründen in aller Munde. Georg Dornauer (42), nur Wochen zuvor musste er seinen Rücktritt als SPÖ-Chef Tirols einreichen, nachdem er in die „Jagd-Affäre“ nach dem Auftauchen eines Fotos gerutscht war. Die Ermittlungen gegen ihn, dass er trotz aufrechtem Waffenverbotes bei einer Jagd geschossen haben soll, wurden heute am Dienstag eingestellt. Die Rederei in der „feinen Gesellschaft“ über seine angebliche Liaison geht dennoch weiter.