Würfel sind gefallen! Der ÖFB hat seinen Favoriten

Im Hotel Courtyard in Wien trifft Mittwoch ab 16 Uhr der Wahl-Ausschuss des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) zusammen. Mit dem Ziel, die Weichen in Richtung Hauptversammlung am 18. Mai in Bregenz zu stellen und die Suche nach dem Präsidenten entscheidend voranzutreiben. Wobei es intern nun einen Favoriten gibt...