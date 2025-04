Neue Koalition in Passail: Eva Karrer muss gehen

Die ÖVP in Passail zählt zu den eindeutigen Siegern der Gemeinderatswahl: Mit mehr als zwölf Prozent Zuwachs konnte sie die absolute Mehrheit der SPÖ brechen und den Anspruch auf das Bürgermeisteramt stellen. Am Montag gab die Partei bekannt, dass sie ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ getroffen hat und Patrick Rosenberger so der neue Bürgermeister wird.