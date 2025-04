Polizei jagt Grabschänder: Grüfte aufgebrochen

Die Serie an Grabschändungen bei Grabstätten von Sinti und Roma reißt nicht ab. Die Wiener Polizei ermittelt jetzt schon in 60 Fällen von schweren Sachbeschädigungen und Einbruchsdiebstählen. Die Tätergruppeversuchte unter anderem auch in Gruften in Stammersdorf einzubrechen.