Alarm am Friedhof! Neue Coups moderner Grabräuber

Während die berühmte Filmfigur Indiana Jones noch immer weltweit auf der Suche nach verschollenen Schätzen in Grabstätten und Co. unterwegs ist, treiben aktuell dreiste Kriminelle ihr Unwesen auf heimischen Friedhöfen. Keine Spur von Action, gute Laune oder gar positiven Absichten – sondern eher traurige Kleinkriminalität und Frevel an christlichen Stätten!