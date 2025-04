„In der Eishalle war mir niemals so kalt“

Die Staffel mit Timberwolves-Basketballerin Johanna Mölls, Sportclub-Kicker Lucas Pfaffl und Fünfhaus-Handball-Goalie Felix Friedel benötigte für die Marathonstrecke 3:20 Stunden. Startläufer Starkbaum übergab nach 15,5 Kilometern, lief dann den Halbmarathon in 1:38 Stunden fertig. „Viel besser, als erwartet.“ Und das, obwohl er ohne Handschuhe gelaufen war: „Ein Fehler. In all den Jahren in der Eishalle war mir noch nie in den Fingern so kalt“, nahm er es mit Humor.