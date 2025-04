Letzte Verteidiger von Luhansk in Bedrängnis

Denn nach übereinstimmenden Berichten beider Seiten gibt es derzeit heftige Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Truppen im äußersten Norden der Region, den ukrainische Militärblogger noch unter der Kontrolle Kiews sehen. Sollten die russische Armee Kateryniwka und das Nachbardorf Nowomychajliwka erreichen, geraten sie in den Rücken der Ukrainer, die in der Nähe den letzten Rest des Gebietes Luhansk verteidigen. Russland hat dieses ostukrainische Verwaltungsgebiet 2022 zu seinem Territorium erklärt und will es ganz erobern.