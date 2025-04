Biber-Familie erhielt jetzt ein neues Zuhause

Tierfreundliche Lösung

Tatsächlich gelang es durch Gespräche mit der Stadt gemeinsam eine weit tierfreundlichere Lösung für die Nager zu finden. Zusammen mit Ökologischen Jagdverband Österreich wurden die Vierbeiner in den vergangenen drei Wochen erfolgreich in geeignete Lebensräume in ein anderes Bundesland übersiedelt.