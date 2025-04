Eskalation in Bar: Mehrere Verletzte bei Rauferei

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung in einem Innsbrucker Nachtlokal: An die sechs Personen sollen sich heftig in die Haare geraten sein – vor allem ein 17-Jähriger bekam mehrere Faustschläge und Fußtritte ab. Drei Personen mussten verletzt in die Klinik eingeliefert werden – nach weiteren Schlägern wird noch gefahndet.