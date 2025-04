Attacke gegen Frauen in Lokal löst Großeinsatz aus

Ein rabiater Gast sorgte in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt für Wirbel! Der 27-Jährige attackierte Frauen und ging mit einer Glasflasche auf einen anderen Lokalgast los, der den Opfern zu Hilfe kam. Die Security setzte Pfefferspray ein. Bei der medizinischen Behandlung in der Klinik biss der verletzte Verdächtige einen Polizisten.