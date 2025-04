Pleite erlöste vom „Rucksack mit vielen Steinen“

Im Dezember 2022 schlitterte mit Rudy Games ein Spieleentwickler in die Insolvenz, der auch für Marken wie DKT und Carrera gearbeitet hatte. Wie der Geist der Firma aus Linz nach wie vor lebt und was man beim Neustart anders macht, verriet Manfred Lamplmair zuletzt bei den Fuckup Nights in Linz.