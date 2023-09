Spielehersteller aus Linz matcht sich wieder

Aufträge von Rotes Kreuz und Rapid Wien

An der Firmenspitze regiert Frauenpower: Rudy-Games-Mitgründerin Gertrude Kurzmann ist als Gesellschafterin an Bord, Geschäftsführerin ist Carina Schmiedseder, die auch Anteile an Gamelab hält. Die Linzer konzentrieren sich nun auf die Umsetzung von Gamification-Projekten, also der spielerischen Gestaltung von Inhalten und Produkten. Erste Kunden: Rotes Kreuz und Fußball-Klub Rapid Wien.