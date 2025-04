KI im Fokus: „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“

Auf Einladung der katholischen Studentenverbindung Frundsberg kam kürzlich Robert Seeger jun., Sohn des legendären ORF-Sportkommentators Robert Seeger, nach Schwaz. Der Geschäftsführer der Agentur für Kommunikations-Kunst mit Sitz in Wien hielt in der Wirtschaftskammer einen rund zweistündigen Vortrag unter dem Titel „KI – Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Das Thema lockte zahlreiche Besucher an.