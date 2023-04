Häftlinge zogen für Aids-Medizin in den Krieg

Viele Häftlinge haben HIV, Hepatitis C oder Tbc

HIV, Hepatitis C und Tuberkulose (Tbc) sind in den russischen Strafkolonien sehr verbreitet. Die Gründerin der Hilfsorganisation für Gefangene und ihre Familien „Russland hinter Gittern“ Olga Romanowa gab an, dass zirka zehn Prozent der russischen Häftlinge mit HIV infiziert seien. Ungefähr ein Drittel aller Gefängnisinsassen in Russland soll demnach Träger von mindestens einer der zuvor aufgelisteten Infektionskrankheiten sein.