Spindel für Priesterin, Prunkgrab für Kleinkönig

Symbol für den Faden des Lebens im Grab einer Frau in Frög

1882 wurde das große Hügelgräberfeld in Frög entdeckt, das für seine einzigartigen Bleifiguren bekannt ist. „Alles spricht dafür, dass die ,Herren von Rosegg‘ über den Kärntner Raum – vermutlich mit Ausnahme des Lavanttales – herrschten“, so Gleirscher. Besonders spannend ist hier eine Grablege aus der Zeit um 700 vor Christus: „Es ist eines der am üppigsten ausgestatteten Frauengräber im Südostalpenraum.“ Gefunden wurden darin auch Spinn- und Webgeräte. „Das könnte für die Frau als ,Walterin des Hauses‘ stehen oder man kann es mit den Schicksalsgöttinnen und dem ,Faden des Lebens‘ in Verbindung bringen – dann hätten wir es hier wohl mit einer Priesterin zu tun“, sagt der Archäologe.