Schimmel-Trick: Diebe erbeuteten teuren Schmuck

Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben Diebe in Wien erbeutet. Ein Unbekannter hatte an der Tür eines Paares geklingelt und gab vor, Mitarbeiter einer Firma für Schimmelbekämpfung zu sein. Er verwickelte den Mann in der Wohnung in ein Gespräch, währenddessen schlug offenbar ein Komplize zu.