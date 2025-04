Nüchterne Antwort auf Trumps wirren Zoll-Hammer

Mit einem absoluten Nischenprodukt hat sich das Weingut Bayer aus Neckenmarkt binnen sechs Monaten in den USA einen hervorragenden Namen gemacht. „Unseren Zeronimo kennen die Amerikaner mittlerweile, sie haben den alkoholfreien Wein nach so kurzer Zeit auf dem Markt sogar zur zweitbeliebtesten Weinmarke gewählt“, zeigt sich Katja Bernegger, CEO & Founder of Zeronimo by winery Heribert Bayer, stolz auf ihr alkoholfreies Spitzenprodukt.