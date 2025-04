Demo: Lieferando-Zusteller gingen auf die Straße

Komplette Belegschaft gekündigt

Mitte März hatte Lieferando angekündigt, sein Logistikmodell in den nächsten Monaten „an den österreichischen Branchenstandard anzugleichen“. Anders als Foodora und Wolt stellte der Lieferdienst seine Fahrerinnen und Fahrer in Österreich meist an. „Mit der Beendigung unseres Angestellten-Modells werden wir, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten, rund 600 Fahrerinnen und Fahrer entlassen müssen“, hieß es von Lieferando vor zwei Wochen. „Betroffen sind außerdem weitere rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten in Wien und den Bundesländern.“ Beim AMS-Frühwarnsystem wurden die Kündigungen bereits bekannt gegeben.