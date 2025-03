So viel spart sich Lieferando dank 650 Kündigungen

Schnee, Regen, Kälte – Essenszusteller sind meist nicht zu beneiden. Vor allem deshalb, weil neben den harten Arbeitsbedingungen auch der Lohn nur schwer zu verkraften ist. Was natürlich am immensen Preisdruck liegt. Wer will sich schon zwei Pizzen um 20 Euro bestellen und zusätzlich zehn Euro Liefergebühr bezahlen? Damit Essenslieferungen vom Konsumenten in Anspruch genommen werden, müssen die Kosten ganz gering sein. Zulasten des Fahrers, der in großen Städten meist mit dem Rad unterwegs ist.