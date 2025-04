1:0-Sieg! Jungbullen werfen Titelverteidiger raus

Die U19-Mannschaft von Red Bull Salzburg steht im Semifinale der Fußball-Youth-League. Die „Jungbullen“ feierten am Dienstag im Viertelfinale durch ein Tor von Enrique Aguilar (11.) einen 1:0-Heimsieg über Titelverteidiger Olympiakos Piräus. In der Vorschlussrunde geht es am 25. April in Nyon gegen Trabzonspor, das Inter Mailand 1:0 bezwang. Das Endspiel steigt am 28. April ebenfalls in Nyon.