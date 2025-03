US-Zollpolitik treibt Goldpreis in Rekordhöhe

Neben den Zöllen führt auch die geopolitische Verunsicherung zu Preisaufschlägen bei dem Edelmetall. So ist ein Ende des Ukraine-Krieges trotz diplomatischer Bemühungen nicht in Sicht, und die Lage im Nahen Osten verschärft sich weiter. Zuletzt hatte der Goldpreis auch davon profitiert, dass die US-Notenbank die Tür für Zinssenkungen in diesem Jahr offengelassen hat.