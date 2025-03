Trumps Zollpolitik treibt Goldpreis in neue Höhen

Zölle könnten Goldpreis noch weiter nach oben treiben

US-Präsident Trump hatte am Mittwoch Zölle auf in die USA importierte Autos und Autoteile von 25 Prozent angekündigt. Die Europäische Union (EU) kündigte daraufhin eine entschlossene Antwort an, falls die USA an ihren Zollplänen festhalten will. Die Zölle könnten zu einer höheren Inflation führen. Das wiederum dürfte die Nachfrage nach Gold stärken, es gilt generell auch als Inflationsschutz.