Einbrecher sitzt pro Coup einen Monat lang

Bei den vielen Coups sollen Gegenstände und Wertsachen im Gesamtwert von mehr als 370.000 Euro verschwunden sein. Dafür fasste der Täter am Dienstag beim Prozess in Linz nach 49 Minuten Verhandlungsdauer vier Jahre und vier Monate Haft aus – also exakt 52 Monate. Außerdem muss er 80.000 Euro an die Opfer zahlen – die sehen dieses Geld wohl nie.